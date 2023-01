Sieben Grad kaltes Wasser : So schön war das Neujahrsschwimmen im Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald (mit Bildergalerie)

Heiligenwald 60 Hartgesottene wagten sich beim traditionellen Neujahrsschwimmen der Merchweiler Seelöwen in die sieben Grad kalten Fluten.

Lag es an den eher frühlingshaften Temperaturen mitten im Winter oder an der Freude, dass Corona der Traditions-Veranstaltung in diesem Jahr endlich keinen Strich mehr durch die Rechnung machte? Jedenfalls konnten sich am Sonntag die Veranstalter des Neujahrsschwimmens im Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald nicht über zu wenige Teilnehmer beklagen – im Gegenteil: „So viele Voranmeldungen hatten wir noch nie“, freute sich der Sprecher der Merchweiler Seelöwen, Michael Marx. 60 unerschrockene, verboozte Frauen und Männer wagten sich in die sieben Grad kalten Fluten des Itzenplitzer Weihers in Heiligenwald. Zudem bevölkerten hunderte Zuschauer die Ufer des Gewässers, um das Spektakel zu sehen.