Itzenplitzer Weiher Heiligenwald : Ein kaltes Neujahrsbad mit den Seelöwen

Insgesamt stiegen im Jahr 2020 rund 60 Schwimmer in die 4,9 Grad kalten Fluten des Weihers. Foto: Michael Marx / Eislöwen

Heiligenwald Die Merchweiler Seelöwen laden für den 8. Januar zum Neujahrsschwimmen am Itzenplitzer Weiher ein - Motto: Eisfasching - und sammeln wieder für den guten Zweck.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das neue Jahr 2023 endlich mal wieder mit einem Bad im kalten Wasser Jahr begrüßt werden, ganz im Sinne der Merchweiler Seelöwen. Die Eisschwimmer freuen sich ganz besonders auf das Neujahrsschwimmen am Sonntag, 8. Januar, am Itzenplitzer Weiher in Heiligenwald. Los geht es wieder um 14 Uhr, aber die Location wurde von der „Insel“ auf den Werner-Altmeier-Platz am Waldhaus verlegt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dort gibt es eine bessere Infrastruktur und weniger matschigen Untergrund.

Das Motto aus 2020 bleibt auch für 2023: „Eisfasching“. Der pure Badespaß soll im Vordergrund stehen. Es wird keine sportlichen Einzeldisziplinen geben, dafür werden sich alle angemeldeten, mutigen „Badenixen“ und „Wassermänner“ gemeinsam in die Fluten stürzen. Dabei sind alle Teilnehmenden eingeladen, kostümtechnisch im eiskalten Wasser eine sehenswerte Figur zu machen. Die Wassertemperatur des Itzenplitzer Weihers in Heiligenwald wandert langsam unter die Fünf-Grad-Marke, nimmt also die für das offizielle Eisschwimmen erforderliche „Wasserqualität“ an. Das ist für die Merchweiler Seelöwen wichtig, weil sieben von ihnen bei der „Ice Swimming Morocco“-Meisterschaft am 21. Januar in Marokko an den Start gehen werden (https://www.swiminmorocco.com). Das Training unter realen Bedingungen ist demnach erforderlich. Bei den von ihnen gemeldeten Wettkampfstrecken von 50 über 500 bis 1000 Metern wird den Merchweiler Seelöwen alles abverlangt. Denn auch wenn es sich ungewöhnlich anhört: Im Atlas-Gebirge gibt es durchaus auch in Marokko eisschwimm-taugliche Gewässer und regelmäßig Schnee. Organisiert wird die Veranstaltung von der marokkanischen IISA nach den Regeln der International Ice Swimming Association.

Aber zurück zum Neujahrsschwimmen: DLRG Illingen und DRK Heiligenwald werden wieder für die Sicherheit der Schwimmer sorgen, wie es weiter hießt, die Ki-Ka-Ju Merchweiler für das leibliche Wohl in Form von Rostwürstchen. Die Merchweiler Seelöwen bieten Kaffee und Kuchen an und weitere Getränke wie etwa Glühwein und selbst gebrautes Bier serviert die umliegende Gastronomie.

Infos für die Teilnehmer: Die Sicherheit geht vor. Wer mit ins Wasser möchte, muss sich daher aus organisatorischen Gründen anmelden, am besten im Vorfeld über die Homepage www.eisschwimmen.de. Alle Teilnehmer werden gebeten, gut auf sich und ihre Mitschwimmer zu achten und nur so lange im Wasser zu verweilen, wie es auch noch gut tut. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Umkleidemöglichkeiten wie bereits in den vergangenen Jahren mit einem kleineren Zelt begrenzt sind, erst recht, wenn die Teilnehmer alle gleichzeitig ins Wasser gehen und fast gleichzeitig auch wieder herauskommen. Die Benefizveranstaltung soll in ihrer Einfachheit dem vergnüglichen Beisammensein Gleichgesinnter und zu Unterhaltungszwecken jener dienen, die womöglich nicht mal einen Zeh ins kalte Wasser strecken. Die Teilnahme ist kostenfrei, so heißt es weiter, die Teilnehmerzahl allerdings auf 50 begrenzt.

Großer Jubel für die Schwimmer Foto: Seelöwen/ Michael Marx

Infos für die Zuschauer: Die Parkplätze am Itzenplitzer Weiher sind begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anreise. Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie üblich frei, die Merchweiler Seelöwen werden mit Sammeldosen vor der Veranstaltung um eine freiwillige Spende für den guten Zweck bitten. In diesem Jahr geht der Erlös der Veranstaltung an die Mukoviszidose Regionalgruppe Saar- Pfalz. Der Verein gibt in unserer Region Hilfestellung zur Selbsthilfe, unterstützt und fördert die Forschung, die für die betroffenen Kinder nach Möglichkeiten zu Therapie und Heilung sucht.