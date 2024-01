Neujahrskonzert in der Gebläsehalle Neunkirchen Ein Hoch auf Erna Sack und Mario

„Glück auf und Prosit Neujahr“, begrüßte Moderator Ralph Philipp Ziegler aufgeräumt die festlich gekleideten Menschen vor sich im Auditorium. Diese strahlten mehrheitlich routiniert zurück. Dürfte es sich doch bei den meisten von ihnen um Wiederholungstäter handeln. Für viele Neunkircher Klassikfans genießt das Neujahrskonzert des Capitol Symphonie Orchesters Offenbach unter Leitung von Niklas Benjamin Hoffmann längst Bestandsschutz, zwingend gehört es zum Jahreswechsel, ähnlich den Klößen und der Gans zu Weihnachten. Gleichwohl fielen große Kahlstellen im Saal auf, möglicherweise dem Schneefall geschuldet. Fakt ist: Wer nicht da war, hat reichlich was verpasst. Und das, obwohl sich der Offenbacher Klangkörper auf 32 Musiker beschränkte (vor zwei Jahren waren noch 45 Damen und Herren zu Gast gewesen). Thematisch nahm man sich diesmal unter anderem der Zirkuswelt an. So stand mit Julius Fucíks „Einzug der Gladiatoren“ der Zirkusmarsch schlechthin auf dem bunten Programm. Daneben spielten auch Kino und, verrückter Weise, Computergaming eine Rolle.