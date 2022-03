Neues Zentralarchiv der Staatsanwaltschaft in Neunkirchen : Prozess-Akten lagern nun an einem Ort

Leitender Oberstaatsanwalt Bernd Weidig (l.) und Roland Theis im neuen Archiv Foto: R. Theis

Neunkirchen Neues Zentralarchiv der Staatsanwaltschaft in Neunkirchen in Betrieb genommen.

Einige Schilder in der Innenstadt von Neunkirchen weisen noch auf die dortige Justizvollzugsanstalt hin. Doch tatsächlich wurde diese bereits vor einigen Jahren geschlossen. Inzwischen wäre das Gebäude auch nicht mehr für die Vollstreckung von Haftstrafen geeignet. Die Gitter an den Fenstern wurden abmontiert und auch ansonsten erinnert nicht mehr viel am Gebäude an die vorherige Nutzung. Lediglich die Türen im früheren Zelltrakt wurden zum Teil noch im Originalzustand belassen. Die saarländische Justiz nutzt das Gebäude eben nicht mehr als Justizvollzugsanstalt, sondern nunmehr als Zentralarchiv der Staatsanwaltschaft. Dazu wurde das Gebäude nahezu kernsaniert und für die zukünftige Bestimmung ertüchtigt, wie Staatssekretär Roland Theis mitteilt. Die hierzu notwendigen Baumaßnahmen sind inzwischen fast vollständig abgeschlossen. Jetzt warten die neun Kilometer langen, laufenden Regalmeter auf ihre Befüllung mit den Akten. Im letzten Dezember wurde damit begonnen, die Akten aus den bisherigen Archiven nach Neunkirchen zu transportieren. Dabei werden die Akten zunächst elektronisch erfasst und anschließend ‚chaotisch‘ abgelegt. Dank dieser Archivierungsmethode können die räumlichen Kapazitäten optimal ausgenutzt werden. Auch durch die elektronisch betriebene Fahrregalanlage sind angeforderte Akten jedoch innerhalb kürzester Zeit verfügbar, wenn sie benötigt werden.

Justizstaatssekretär Roland Theis betonte bei einem Besuch die Notwendigkeit eines zentralen Archivs: „Ab dem Jahr 2026 werden wir bei der Staatsanwaltschaft mit elektronischen Akten arbeiten. Bis dahin müssen die Akten noch in Papierform geführt werden. Diese Papierakten wurden bisher an insgesamt 13 Standorte archiviert. Mit der Einrichtung eines Zentralarchiv werden wir zukünftig nur noch eine Stelle unterhalten, an denen die archivierten Akten lagern. Dies spart Transportwege und Zeit.“