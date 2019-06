Hängematte zum Ausleihen : Die Wanderseele baumeln lassen

Kreis Neunkirchen Neues Angebot für Wanderer im Landkreis Neunkirchen: Einfach mal abhängen.

Einfach mal abhängen inmitten der Natur: Ab sofort können sich Wanderer im Rahmen der Kampagne „To stay“ von der Tourismuszentrale Saarland auf zwei Premiumwegen im Landkreis Neunkirchen kostenlos Hängematten ausleihen und damit einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf die heimische Natur erlangen. „Mit diesem neuen Angebot können Wanderer zukünftig Körper und Seele baumeln lassen“, sagt Landrat Sören Meng, der das Angebot bereits selbst getestet hat. Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen beteiligt sich an diesem Projekt mit den Premiumwegen Mühlenpfad und Itzenplitzer Pingen-Pfad. So können Wanderer von April bis Oktober auf diesen beiden Wegen eine außergewöhnliche Rast einlegen: Mit einer Hängematte, die über eine baumschonende Aufhängung verfügt, lässt sich die Stille der Natur besonders intensiv erleben. Das Aufhängen geht einfach von der Hand, und schon kann das „Bett unter freiem Himmel“ genutzt werden. Mit nach oben gerichtetem Blick lässt sich Ruhe und Entspannung bestens genießen, teilt die TKN mit. Wanderer können an diesen sogenannten „Baumelstationen“, die an besonders schönen und versteckten Plätzen entlang der Wege liegen, die Hängematten an den speziell markierten Bäumen aufhängen. Pro Weg gibt es zwei bis drei solcher Stationen, die der Wanderer beim Ausleihen vor Ort auf einer entsprechenden Karte findet. Außerdem ist die Lage der Stationen auch über die Touren-App des Saarlandes einsehbar.