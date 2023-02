Zu Besuch in Neunkirchen : Regionalbeauftragter der RAG macht Antrittsbesuch beim Landrat

Ottweiler Themen waren aktuelle Projekte, Konzepte für die Zukunft und Herausforderungen bei der Entwicklung der Kulturlandschaften.

Am 1. Januar hat Michael Drobniewski die Nachfolge von Stefan Hager in der Funktion als Regionalbeauftragter für das Saarland übernommen. Drobniewski, der im Rahmen seines Studiums des Markscheidewesens ein zweijähriges Referendariat beim Oberbergamt des Saarlandes absolviert hatte, war bisher mit der Wasserhaltung an der Saar betraut und kennt sich daher mit den Gegebenheiten an den ehemaligen Bergbaustandorten im Landkreis Neunkirchen bestens aus, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Themen seines Antrittsbesuchs bei Landrat Sören Meng waren aktuelle Projekte, Konzepte für die Zukunft und Herausforderungen bei der Entwicklung der Kulturlandschaften.