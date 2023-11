Heimat und Geschichte Historischer Kalender für Wiebelskirchen

2009 hatte der damalige Wiebelskircher Gewerbeverein gemeinsam mit der örtlichen Druckerei erstmals den Wiebelskircher Kalender aufgelegt, und bis zur Auflösung des Vereins 2021 ist der Wandkalender alljährlich mit aktuellen Fotos aus dem Ort erschienen, die von verschiedenen Hobbyfotografen aufgenommen wurden. 2024 kommt er nun zum zweiten Mal mit Bildern aus dem früheren Wiebelskirchen heraus, „und das ist auf jeden Fall interessanter“, meinte Martin Recktenwald beim SZ-Gespräch in seiner Druckerei in der Kuchenbergstraße. Dritter in der Runde war Heimatkundler Olaf Schuler, der Museumsleiter des HuK, aus dessen reichhaltigem Archiv die alten Bilder stammen.