Richtfest in Neunkirchen : Was Kunden im neuen Globus-Markt auf 7000 Quadratmetern künftig erwartet

Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Auf dem alten Hüttengelände tut sich was: Allmählich nimmt das neue Einkaufszentrum in Neunkirchen Konturen an. Mit dem Richtfest an diesem Freitag, 17. September, rücken auch neue Arbeitsplätze in greifbare Nähe.

Was im April dieses Jahres mit dem Grundstein und viel Politprominenz begann, wird jetzt mit dem Richtfest fortgesetzt: Die Arbeiten am neuen Einkaufsmarkt der St. Wendeler Handelsgruppe Globus in Neunkirchen schreiten voran.

So rücken die Verantwortlichen ihrem Ziel näher, das Haus im ersten Quartal des kommenden Jahres zu eröffnen. Hier ein paar Daten: Die Gesamtfläche soll 7000 Quadratmeter betragen. Zum Vergleich: Ein Bundesliga-Fußballfeld misst 7140 Quadratmeter.

In Zahlen Globus auf einen Blick Das St. Wendeler Handelsgruppe Globus zählt nach eigenen Angaben zurzeit 50 Warenhäuser, 90 Baumärkte und sechs Elektrofachmärkte in Deutschland. Zudem betreibt das Familienunternehmen demnach 27 Märkt in Tschechichen und Russland sowie zwei Baumärkte in Luxemburg. 20 000 Mitarbeitende sollen bei Globus arbeiten. Die Gründung geht auf Franz Bruch zurück, der 1828 in St. Wendel ein Colonialwarengeschäft eröffnete.

Am neuen Standort will das Unternehmen bis zu 250 Arbeitsplätze schaffen. Die Gesamtinvestitionen sollen sich auf mehr als 50 Millionen Euro belaufen. Es ist der erste neue Globus-Markt im Saarland seit rund 30 Jahren. Zudem übernimmt Globus die Real-Filiale in Dudweiler zum 30. Januar 2022 mit derzeit etwas mehr als 80 Mitarbeitern

In unmittelbarer Nähe zur Veranstaltungshalle und des Saarpark-Centers ensteht somit eine neue Einkaufsadresse. Zuletzt erlebte die einstige Hüttenstadt einen Rückschlag, als im Oktober 2020 der innerstädtische Kaufhof schloss. Damit gingen an die 60 Jobs verloren.

