Saarpark-Center Neunkirchen Neuer Chef im Saarpark-Center

„Es ist an der Zeit auf Wiedersehen zu sagen“: so Jens Mieke. Nach fast zwei Jahren als Center-Manager des Saarpark-Centers Neunkirchen wird sich Mieke in einem anderen Center der ECE neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen. Ab 1. Dezember wird Sergei Vadiaev als Nachfolger von Jens Mieke das Management des Saarpark-Centers übernehmen, heißt es in einer Mitteilung des Centers. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Shopping-Center-Branche, sowohl in Deutschland als auch international, freue sich Sergei Vadiaev auf seine neue Position als Center Manager im Saarpark-Center Neunkirchen. Im Zuge dieser beruflichen Veränderung wird er gemeinsam mit seiner Familie ins Saarland umziehen. Er freut sich auf die neuen Herausforderungen, die Zusammenarbeit mit dem Team und den Mietpartnern vor Ort. Sergei Vadiaev hat sich zum Ziel gesetzt, das Center weiter erfolgreich zu entwickeln und den Kunden und Besuchern ein großartiges Einkaufserlebnis mit vielen spannenden Aktionen zu bieten.