Müllverbrennung Neunkirchen : Energie des Abfalls effizienter nutzen

Neunkirchen Eine neue Turbine erhielt das Abfallheizkraftwerk in Neunkirchen. Die Potenziale aus der thermischen Abfallverwertung seien bei weitem nicht ausgeschöpft, so der Betreiber.

Nach Erdgas sei Abfall bereits heute mit mehr als 16 Prozent der zweitwichtigste Energieträger bei der Fernwärmeerzeugung. Anders als das fossile Erdgas, sei Abfall jedoch eine heimische Ressource, immer verfügbar und die Technik zu seiner energetischen Verwertung ausgereift. Die Potenziale aus der thermischen Abfallverwertung seien aber bei weitem nicht ausgeschöpft – weder in Neunkirchen noch in Deutschland. Energie aus Abfall müsse deshalb verstärkt als Chance für den Erfolg einer Energiewende und als wichtiger Partner auf dem Weg zur Klimaneutralität verstanden werden.

Denn mit der neuen Turbine verbessert sich auch die Klimabilanz, weil bei gleichem Ressourceneinsatz mehr Energie gewonnen wird. Im Vergleich zur konventionellen Kohleverstromung würden dadurch etwa 10 000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart, erklären Projektleiter Detlef Berg und Oberbauleiter Francesco Grillo den ökologischen Vorteil ihres Projektes. In den kommenden Monaten bis August würden jetzt die Montagearbeiten für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie die Rohrleitungen zur Anbindung der Turbine laufen. Für den Sommer seien dann die Inbetriebsetzung und der Probebetrieb geplant.

Das AHKW Neunkirchen ist Teil der EEW Energy from Waste-Gruppe. EEW Energy from Waste (EEW) ist ein in Europa führendes Unternehmen bei der Thermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. In den derzeit 17 Anlagen der EEW-Gruppe in Deutschland und im benachbarten Ausland tragen 1250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das energetische Recycling von jährlich bis zu fünf Millionen Tonnen Abfall Verantwortung.