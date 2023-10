Alex-Deutsch-Schule Wellesweiler „Die Alex-Deutsch-Schule ist in guten Händen“

Bereits mit der Ruhestandsversetzung ihrer Vorgängerin Stephanie Urschel vor etwas mehr als einem Jahr hatte das Bildungsministerium Konrektorin Ulrike Rothermel mit der kommissarischen Leitung der Alex-Deutsch-Schule betraut. Jetzt folgte ihre feierliche Einführung in das Amt der Wellesweiler Schulleiterin, wie Erich Hoffmann für die Schule mitteilt. Die offizielle Ernennung zur Schulleiterin wurde von Staatssekretärin Jessica Heide in der neuen und gut gefüllten Mensa der Schule vorgenommen. „Ich bin mir sicher, dass die Alex-Deutsch-Schule bei Frau Rothermel in guten Händen ist“, resümierte die Vertreterin des Bildungsministeriums zum Abschluss einer Rede, in der sie mit vielen biografischen und beruflichen Eckdaten aufwartete.