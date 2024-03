Neunkirchen: Stadt am Fluss Neunkirchen und die Blies: eine lange Beziehung

Zwei neue Infotafeln über die Blies hat Beigeordneter Thomas Hans auf der Bliespromenade eingeweiht. Die Infotafeln sind ein Projekt der „Aktiven Bürger in Neunkirchen“, die sich ehrenamtlich für die Belange der Innenstadt einsetzen. Im Namen der Gruppe hat Jürgen Specht die Tafeln als Spende an die Kreisstadt und ihre Bürger übergeben, teilt die Stadt mit. Die Tafeln vermitteln Wissenswertes über die Blies. Die Tafel „Der Fluss als Naturgewalt“ befasst sich mit der geografischen Lage der Blies, die regelmäßig die Stadt überschwemmte, bis man ab etwa 1900 begann, den Fluss zu regulieren. Die Tafel „Eine untrennbare Beziehung“ beschreibt, wie die Blies zum industriellen Aufstieg Neunkirchens beitrug und wie sie sich nach der Schließung der Hütte erholte und zum Erholungs- und Freizeitort inmitten der Stadt gewandelt hat. Interessierte finden die Infotafeln an der Ecke Bliespromenade/ Brückenstraße sowie auf der Bliespromenade in Höhe der Hausnummer 5. Das Projekt ist auf Initiative von Jürgen Specht entstanden, der bei den Nachforschungen und der Vorbereitung der Texte vom Historischen Verein Stadt Neunkirchen (HVSN) und weiteren Ehrenamtlichen unterstützt wurde. Bildmaterial hat das Stadtarchiv beigesteuert. Die Projektkoordination hat Quartiersmanagerin Albena Olejnik übernommen. An der Realisierung des Projekts waren außerdem die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Medien, die Pressestelle, die Stadtplanung und die Tiefbauabteilung des Bauamtes beteiligt.