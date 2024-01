Sparkasse Neunkirchen Weiterer Schritt zur Quartiersentwicklung

Im Rahmen ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung plant die Sparkasse Neunkirchen den Neubau ihrer Hauptstelle in der Bahnhofstraße in zentraler Lage von Neunkirchen (wir berichteten). Dabei handelt es sich um eine wichtige zukunftsweisende Investition der Sparkasse, von der viele profitieren, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. Dazu zählten unter anderem neben der Kundschaft, den Mitarbeitenden, Umwelt und Klimaschutz auch die Stadt und Region insgesamt. So leiste die Sparkasse einen wichtigen Beitrag im Sinne der Stadtentwicklung, indem das Stadtbild weiter aufgewertet werde und sich die Kreisstadt künftig noch stärker als attraktive Region und Wirtschaftsstandort für Unternehmen präsentieren könne.