Aktionen in Neunkirchen und Ottweiler Der Oktober ist pink: Aktionsmonat zur Brustkrebsvorsorge

Laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten am Robert-Koch-Institut erkranken jedes Jahr in Deutschland etwa 69 700 Frauen an Brustkrebs. Fast drei von zehn betroffenen Frauen sind jünger als 55 Jahre alt, wenn sie die Diagnose erhalten. Deutlich weniger verbreitet, aber dennoch nicht zu vernachlässigen ist die Brustkrebsvorsorge beziehungsweise -erkrankung beim Mann. Rechtzeitig erkannt und behandelt, seien die meisten Erkrankungen heilbar, heißt es weiter. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich der verbesserten Früherkennung zu verdanken. Dazu kann jede Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Alkohol und Nikotin in Angriff nehmen oder vermeiden. Seit der Brustkrebsmonat Oktober 1984 in den USA ins Leben gerufen wurde, beteiligen sich Nationen rund um die Welt.