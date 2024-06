Lakai-Bad in Neunkirchen Techno-Festival im Freibad

Neunkirchen · Im Neunkircher Freibad „Die Lakai“ findet zum ersten Mal das Techno-Festival „Nemoralis Open Air“ statt: am Samstag, 13. Juli, 11 bis 23 Uhr, gibt’s ordentlich was auf die Ohren.. Der Besuch des Freibads ist an diesem Tag nur ab 16 Jahren und mit gültigem Festival-Ticket möglich.

30.06.2024 , 10:20 Uhr

Das Lakaibad wird zum Dancefloor. Foto: Heike Jungmann