Fastnacht im Kreis Neunkirchen : Närrische Grüße aus dem Landratsamt

Neunkirchen Traditionell lädt Landrat Sören Meng zum Fastnachtsauftakt die Karnevalsvereine im Landkreis zu einem Narrenempfang in das Landratsamt ein. Auch wird dazu passend ein Landkreis-Fastnachts-Pin von Claus Zewe entworfen.

Bereits zum zweiten Mal musste diese Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen. Dennoch ließ es sich Landrat Sören Meng nicht nehmen in einer Videobotschaft närrische Grüße an die „Faasebotze“ zu richten.

Der Landrat, selbst jahrzehntelanger Aktiver in der Fastnacht, beendete seine Grüße mit einem närrischen Reim und erteilte Corona eine Absage: „Hau endlich ab, Du Pandemie/ Es reicht schon lang/ un froe net wie/ Du hollschd de Odem, machschd uns krank/ wers üwwerstann hat/ saat nur Dank, Vereine, Feschde, viel Kultur, sie leide schlimm an äner Tour/ seit zwää Johr, was is das verzwackt/, regierschd du uns mit Deinem Takt, Inzidenze, Quarantäne, komm verschwinn/ ich würd mich schäme, Es gebbt e Mittel gäje Dich, mit dem, do loschd Du uns im Stich: denn Impfunge kannschd Du net leide, denn nur dorch die suchschd Du das Weite/ Hau endlich ab, Du Pandemie dann duhn mir feiere, wie noch nie!“