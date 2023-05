Nacht der Kirchen Nacht der Kirchen zu Pfingsten

Neunkirchen · Für Pfingstsonntag am kommenden Wochenende, 28. Mai, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen im Rahmen der saarlandweiten Aktion „Nacht der Kirchen“ zu einem abwechslungsreichen Abend in die Christuskirche am Unteren Markt ein.

19.05.2023, 15:00 Uhr

Christuskirche in Neunkirchen. Leserfoto: Jürgen Fett Foto: Jürgen Fett