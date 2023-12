Über Parteigrenzen hinweg geschätzt Trauer in Wellesweiler – Ortsvorsteher Dieter Steinmaier unerwartet verstorben

Dieter Steinmaier, der Ortsvorsteher von Wellesweiler, ist tot. Der 75-Jährige verstarb völlig unerwartet am zweiten Weihnachtsfeiertag in seinem Wohnhaus in Wellesweiler. Der SPD-Politiker war seit dem 1. Juli 2016 Ortsvorsteher in Wellesweiler und zuvor bereits mehrere Jahre Stellvertreter seines Vorgängers Hans Kerth.