Kostenpflichtiger Inhalt: Menschen hätten Zeit zum Gassigehen : Der Wunsch nach tierischen Begleitern steigt

Neun Hunde (Archivfoto) und 64 Katzen leben derzeit auf dem Linxweiler Hof. Foto: Bonenberger & Klos/B&K

Kreis Neunkirchen Das Tierheim in Niederlinxweiler verzeichnet eine deutlich größere Nachfrage. Wegen der Corona-Regeln müssen sich mögliche Besitzer aber gedulden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schäfer

„Solange die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie galten, hatten viele Leute mehr Zeit und wir dadurch deutlich mehr Anrufer, die sich für die Vermittlung eines Tieres interessiert haben“, informiert Andrea Bonnstaedter, die Leiterin des Tierheims Linxbachhof, das der Tierschutzverein Neunkirchen/Saar und Umgebung im St. Wendeler Stadtteil Niederlinxweiler betreibt. Das Team des Tierheims habe die Anrufer allerdings bitten müssen, sich später wieder zu melden, da man Besuche wegen der gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie bis Ende Mai nicht zugelassen habe. Seit Anfang Juni vergebe man nach vorheriger Anmeldung Termine, sodass Interessenten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder Tiere im Tierheim besuchen könnten. „Wir weisen die Anrufer schon im Vorfeld darauf hin, dass Besuche nur mit Mund-Nasen-Masken möglich sind“, unterstreicht Bonnstaedter.

Zurzeit leben auf dem Linxbachhof neben verschiedenen Kleintieren neun Hunde und 64 Katzen, davon die Hälfte Katzenkinder, die in den vergangenen Wochen geboren wurden. Normalerweise lassen sich die meisten Tiere auf dem Linxbachhof gut vermitteln, so die Leiterin des Tierheims. Gerade bei Katzen gebe es eine große Fluktuation. „Wir haben übers Jahr gerechnet schätzungsweise 300 Katzen auf dem Hof“, so die Leiterin des Tierheims.

„Futter hatten wir während der Corona-Pandemie immer genug, auch wenn die Spendenboxen in den Supermärkten in den ersten Wochen nicht so gut gefüllt wie sonst waren“, erzählt Bonnstaedter. Mittlerweile merke man an der gestiegenen Spendenbereitschaft und den volleren Futterboxen, dass die Menschen den Kopf wieder freier hätten und nicht mehr nur das Nötigste kauften.

Für viele seiner Projekte ist der Tierschutzverein Neunkirchen/Saar und Umgebung auf Spenden angewiesen. Aktuell muss beispielsweise das Dach des Katzenhauses neu gedeckt werden. „Eine wichtige Einnahmequelle für uns sind unsere Flohmärkte, die wegen der Pandemie in den vergangenen Monaten komplett ausgefallen sind oder nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich waren“, bedauert Bonnstaedter. Durch die gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei auch der Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für längere Zeit gar nicht und jetzt auch nur eingeschränkt möglich, was die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen stelle. „Wir arbeiten in mehreren Schichten, so dass bei einer Erkrankung nicht das gesamte Team ausfallen würde.“ Ehrenamtliche Helfer sind auf dem Linxbachhof stets willkommen, und das nicht nur als Katzenschmuser, die Katzenwelpen mit Gesprächen oder Streicheleinheiten an Menschen gewöhnen, oder Gassigeher. „Hier gibt es auch viel Arbeit hinter den Kulissen“, schildert Claudia Schneider, Vorstandsmitglied des Vereins, ihre Erfahrungen. So müssten beispielsweise im Tierheim täglich zwischen sechs und acht Maschinen Wäsche gewaschen werden, damit die Tiere immer frische Decken zur Verfügung hätten.

Da sei man auch froh, wenn jemand mal ehrenamtlich helfe, die Wäsche zusammenzulegen oder für einige Stunden pro Woche den Telefondienst auf dem Hof übernehme. Zurzeit ist das Telefon auf dem Linxbachhof nicht immer besetzt. „Aber wir hören mindestens einmal pro Tag den Anrufbeantworter ab und rufen zurück“, informiert Andrea Bonnstaedter. In den vergangenen Wochen hätten Störungen der Telefonanlage die Arbeit des Teams zusätzlich erschwert. Telefonisch ist der Tierschutzverein Neunkirchen/Saar und Umgebung unter Telefon (06851) 90 75 88 zu erreichen oder per Mail info@tierheim-linxbachhof.de