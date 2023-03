Polizei Neunkirchen Nach tödlichem Unfall am Rosenmontag: Polizei findet flüchtigen Unfallfahrer

Wegen Verkehrsunfallflucht mit fahrlässiger Tötung, in Tatmehrheit mit Mord, begangen durch Unterlassen, ermittelte seitdem die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, nachdem ein beauftragter Sachverständiger und ein Rechtsmediziner zweifelsfrei festgestellt hatten, dass der Illinger von einem Fahrzeug erfasst worden sein musste. Der Mann, der in der Dunkelheit zu Fuß auf einer Landstraße zwischen Illingen und Uchtelfangen unterwegs war, starb an den Folgen der Kollision. Mehrere Zeugenaufrufe, eine aufwändige Spurensuche und -auswertung sowie intensive Ermittlungsarbeit führten die Ermittler und Ermittlerinnen der achtköpfigen EG Herz schließlich zu dem Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeuges.