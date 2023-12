Das sagt die Polizei Knapp ein Jahr nach der Massenschlägerei in Neunkirchen: Ist die City jetzt sicherer?

Eines der beherrschenden Themen in diesem Jahr war in der Kreisstadt Neunkirchen das Thema Sicherheit. Das Jahr 2023 hat turbulent begonnen, die Massenschlägerei auf dem Lübbener Platz am 2. Januar hat saarlandweit und darüber hinaus für Medienaufmerksamkeit gesorgt. Vorfälle wie eine weitere Schlägerei Anfang März haben zu einer Verschlechterung des Sicherheitsgefühls bei vielen Bürgern geführt. Im Blickpunkt: Die Neunkircher Polizei. Mit einem offenen Brief hatte sich im Februar der Vorsitzende des Verkehrsvereins an Innenminister Reinhold Jost gewandt und darum gebeten, „die Sicherheitslage in Neunkirchen einer nochmaligen kritischen Betrachtung zu unterziehen“.