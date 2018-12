(hek) Ein 18-jähriger Neunkircher hat am Sonntagmorgen um 2 Uhr zwei 37 und 43 Jahre alte Männer in der Röntgenstraße verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann zunächst geflüchtet. Von Streifenkommandos der Polizeiinspektion Neunkirchen konnte er dann in der Mozartstraße, auf einer Brücke sitzend, angetroffen werden. Als er die Polizeibeamten sah, sprang er in die etwa vier bis fünf Meter darunter verlaufende Blies und watete weiter durch die Blies in Richtung Wellesweiler. Erst nach längerem Zureden durch die Einsatzkräfte war er bereit, aus dem Wasser zu kommen. Da der junge Mann durch das Blieswasser unterkühlt war und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

(HEK)