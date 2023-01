EEW in Neunkirchen : Nach Feueralarm in Müllverbrennungsanlage – Betreiber warnt vor falsch entsorgtem Abfall

Nach dem Feueralarm in der Müllverbrennungsanlage in Neunkirchen (hier der Feuerwehreinsatz) weist der Betreiber auf die Ursache hin. Foto: Brandon-Lee Posse

Neunkirchen Flammen in einem Zwischenlager der Müllverbrennungsanlage in Neunkirchen hat für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Mittlerweile scheint sich der Betreiber EEW sicher, was der Auslöser war.