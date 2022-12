Nabu Schiffweiler : Christbäume von den Schiffweiler Naturschützern

Christbaumverkauf beim Nabu Schiffweiler Foto: Nabu/Karmann Foto: Hans Karmann/Nabu

SCHIFFWEILER Auch in diesem Jahr können sich die Kundinnen und Kunden auf die Gruppe Schiffweiler des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland verlassen. Deren ehrenamtliche Naturschützer/innen verkaufen wieder Christbäume zugunsten des praktischen Naturschutzes im Gemeindebereich und zwar am kommenden Samstag, 17. Dezember, am neuen Kinder-Spielplatz am Mühlbach-Stadion.

Angeboten werden erst wenige Tage vorher geschlagene schadstoffarme Nordmanns-Tannen in allen Größen in der gewohnt guten Qualität, teilt der Nabu mit.

In zwei Pavillons werden Käufer mit Gebäck und warmen Getränken verwöhnt.