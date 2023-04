Musikverein Harmonie Wiebelskirchen Ein Ständchen zum Geburtstag

Ein großer Anteil an jugendlichen Musikerinnen und Musikern im Orchester ist beim Musikverein Harmonie Wiebelskirchen schon seit etlichen Jahren zu verzeichnen. Und das ist vor allem das Verdienst des langjährigen Kapellmeisters Werner Ley, der im April seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Seit nunmehr 56 Jahren ist er ununterbrochen als Dirigent für den traditionsreichen Verein tätig. In dieser langen Zeit hat er nicht nur die musikalische Entwicklung des Orchesters maßgeblich geprägt, sondern auch zahlreiche Kinder und Jugendliche ausgebildet und an die Musik herangeführt, wie Schriftführer Elias Gießelmann für den Verein mitteilt.