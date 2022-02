Musikschule Neunkirchen : Querbeet musizieren bei der Musikschule

Neunkirchen Musiker gesucht: Das Ensemble Querbeet der Neunkircher Musikschule um Peter Knerner sucht Menschen, die Freude am Musizieren haben. Geprobt wird mittwochs im KULT.Kulturzentrum.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten musizieren, bekannte Songs neu interpretieren und sich dabei mit der eigenen Kreativität in den Musikstücken zu verwirklichen und das unter der Leitung eines erfahrenen Ensembledozenten: Für diese Kombination steht die Ensemblearbeit der Neunkircher Musikschule.

Das Programm des Ensembles garantiere eine große Abwechslung, teilt ein Sprecher mit. So reicht die Bandbreite von Popklassikern über brasilianische Folklore und Tango bis hin zu klassischen Stücken. Sobald es die Situation erlaubt, sind auch öffentliche Auftritte geplant.

Bei „Querbeet musizieren“ geht es vor allem um den Spaß am gemeinsamen, entspannten Musizieren, bei dem auch Fehler erlaubt sind. So können gerade während der gemeinsamen Arbeit in einem Ensemble Schwierigkeiten gemeinsam gelöst werden.