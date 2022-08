Nicht die Musik allein : Eintauchen in die Kunst des Bühnenschauspiels

Patomime ist eine von vielen Künsten, die Interessierte im neuen Semester erleben und sich darin üben können. Wer weiß, vielleicht findet sich ein neues Talent. Auch der französische Pantomime Marcel Marceau (mit 84 Jahren gestorben 2007), der zu Lebzeiten die Theaterbühnen eroberte, hat einmal klein angefangen. Foto: dpa/A2836 Carsten Rehder

Neunkirchen Die Musikschule Neunkirchen startet bald in ihr neues Semester und widmet sich in ihren Lehrgängen auch dem Theater.

Das neue Semester der Musikschule Neunkirchen nähert sich mit Riesenschritten, aber es ist noch längst nicht alles ausgebucht. In verschiedenen Kursen sind noch Plätze frei. Dazu zählt auch die Schauspielerei. Auf der Probebühne im KULT.Kulturzentrum Neunkirchen gibt es einen Schauspielworkshop unter der Leitung von Nina Schopka am Samstag, 15. Oktober. Damit erleben die Teilnehmenden authentische Bühnenatmosphäre. „Entdecke deine ganz persönliche Skurrilität und Körperkomik in der weiten Welt des Humors“, schreibt dazu die Musikschule Neunkirchen als Veranstalter. In diesem Workshop werden die Teilnehmenden gemeinsam das komische Spiel erforschen. Dabei erarbeiten sie wichtige Antworten zum Slapstick gemeinsam: Warum ist ein Witz auf der Bühne mal komisch und mal nicht? Was bedeutet Timing? Und wohin treibt uns die Tücke des Objekts? Schritt für Schritt erlernen die Teilnehmenden die Technik der Slapstick-Komödie, zunächst anhand von Etüden und Improvisationen. Schließlich üben sie kurze Sketche ein. Dieser Schauspielworkshop ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene ab 15 Jahren und vor allem für alle, die es lieben zu lachen.

Den Workshop leitet Nina Schopka. Ihre zahlreichen Engagements führten sie an renommierte nationale und internationale Theater wie beispielsweise Salzburg, Berlin, Konstanz, Linz und Luxemburg. Viele Jahre war sie Publikumsliebling am Saarländischen Staatstheater, bekannt aus zahlreichen Hauptrollen. In der Kritiker-Umfrage von „Theater heute“ wurde sie als Schauspielerin des Jahres 2020 nominiert. 2016 gründete Nina Schopka das internationale Theaterkollektiv Korso-op. und arbeitet seither auch als Regisseurin. Als Dozentin ist sie seit über zehn Jahren an der Neunkircher Musicalschule tätig. Die erfahrene Dozentin wird im Rahmen dieses Workshops auch die individuellen Talente der Teilnehmenden ansprechen und sich jedem auch persönlich widmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Dieser Workshop kostet 75 Euro.

Einen weiteren Schauspielworkshop, den Nina Schopka leitet, bezieht sich auf stummes Schauspiel und Pantomime. Er startet am Sonntag, 16. Oktober, ebenfalls auf der Probebühne im KULT.Kulturzentrum Neunkirchen. Erstmals ist die Kunst der Illusion Thema dieses Kurses an der Neunkircher Musicalschule. Ohne Worte ganze Welten zu erschaffen, Begegnungen zu erzählen und Gefühle zu vermitteln, das ist es, was das stumme Spiel in wunderbarer und faszinierender Einfachheit schafft. Die Teilnehmenden betrachten gemeinsam einfache und alltägliche Situationen und vergrößern diese in Ausdruck, Emotion und Theatralität. Dieser Kurs ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersgruppen, die Lust haben, das Spiel ohne Worte in Mimik und Gestik zu erforschen. Die Workshopgebühr beträgt 75 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ebenfalls Schauspielkunst ist gefragt beim Musicalworkshop mit Ellen Kärcher und Francesco Cottone – ebenfalls auf der Probebühne im KULT.Kulturzentrum Neunkirchen. In diesem Workshop werden die Elemente Tanz, Gesang, Schauspiel und Interpretation trainiert und zusammengeführt. Sie sind die Basis für die konkrete Erarbeitung und Einstudierung ausgewählter Musicalszenen. Innerhalb dieser choreographierten und szenischen Form wird Raum zur eigenen künstlerischen Entfaltung bleiben. Die erfahrenen Dozenten werden im Rahmen dieses Workshops auch die individuellen Talente der Teilnehmer ansprechen und sich den Teilnehmenden auch ganz persönlich widmen. Ein wichtiger Aspekt der Qualität der Neunkircher Musicalschule. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Dieser Workshop findet an beiden Tagen in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr statt und kostet 110 Euro.