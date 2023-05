Musicalschule Neunkirchen Gut vorbereitet ins Casting

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten, die entweder noch nie bei einem Casting waren und erfahren wollen, was auf sie zukommt, oder diejenigen, die ihre Performance und somit ihre Chancen auf Erfolg erhöhen möchten. Für den Fall, dass Teilnehmende in naher Zukunft an einem Casting teilnehmen möchten, haben diese die Möglichkeit, sich individuell auf diese Situation vorzubereiten. Das Mindestalter beträgt 13 Jahre. Unter der Leitung des erfahrenen Dozententeams Ellen Kärcher und Francesco Cottone werden die Teilnehmenden individuell auf Castingsituationen vorbereitet.