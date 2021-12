Maximilian-Kolbe-Schule Wiebelskirchen : Musical-Kreativklasse ist im Aufbau

Mit einer Musical-Klasse will die Maximilian-Kolbe-Schule einen neuen kreativen Schwerpunkt setzen. Foto: Patric Busch

Wiebelskirchen Die Maximilian-Kolbe-Schule in Wiebelskirchen will eine Musical-Kreativklasse gründen. Von dem Projekt verspricht man sich vielfältige positive Effekte.

An der Maximilian-Kolbe-Gemeinschaftsschule in Wiebelskirchen ist seit Beginn des neuen Schuljahres vieles in Bewegung, wie Schulleiter Patric Busch in einer Pressemitteilung schreibt. „Innovation des Schuljahres 2022/2023 ist die erste Musical-Kreativ-Klasse des Saarlandes.“ Seit Jahren verfolgt die MKS einen musikalischen Schwerpunkt, der bis dato geprägt war von der so genannten Bläserklasse der Eingangsstufen fünf und sechs, die danach in zahlreiche AGs wie Band oder Orchester mündete. Auf Projektbasis fanden auch regelmäßig Musicalaufführungen statt. Die Musikfachschaft um den neuen Schulleiter und Konzertpianisten Patric Busch wird den musikalischen Schwerpunkt ab dem nächsten Schuljahr neu ausrichten.

Mit der Neukonzeption trage die Privatschule dem Anspruch Rechnung, möglichst jedes Kind in seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern, heißt es weiter. „Bei dem Konzept einer Musical-Kreativ-Klasse ist dies wie in kaum einem anderen Bereich möglich. Neben den Schülerinnen und Schülern, die ihre Stärken im explizit musikalischen Bereich haben, werden auch aktiv andere künstlerisch-technisch Interessensgebiete angesprochen: Bildende Kunst/Bühnenbildgestaltung, Schauspiel, Kostümgestaltung, Maskenbild, Tanz/Choreographie, Kreatives Schreiben, Ton- und Lichttechnik. „Somit ist die Musical-Kreativ-Klasse ein ganzheitlicher Ansatz, ein Experimentierfeld, das Anreize gibt, sich in vielen im weitesten Sinne kreativen Bereichen auszuprobieren“, so Busch

Info Projekte für den guten Zweck Solidaritätsaktion Neunkircher Tafel: In den vergangenen Jahren wurde die Tafel via Lebensmittelspenden unterstützt, nun werden Pfandflaschen von Grund- und Gemeinschaftsschule gesammelt und zu Spendengeld gemacht. Flankierend werden im neuen Jahr Lebensmittellieferungen in den Räumen der Gemeinschaftsschule sortiert und für den öffentlichen Verkauf nicht mehr zu verwendende Lebensmittel in einer footsharing-Aktion wieder verwertet. Kunstkalender 2022: Der traditionelle Kunstkalender von Grund- und Gemeinschaftsschule erscheint in neuem Design. Der Kalender wird zu Gunsten der Aktion „Sternregen“ verkauft..

Implementiert ist die Musical-Kreativ-Klasse in den Musikunterricht der Klassenstufen fünf und sechs, welcher durch periodische Arbeitsgemeinschaftsangebote in den siebten und/oder achten Stunde ergänzt wird. In diesen Zeitfenstern bietet die Schule durch eigene Lehrkräfte und externe Kooperationspartner etwa Instrumentalunterricht für Blas- und Bandinstrumente (Instrumente über ein Leasingsystem), Gesangs-, Tanz - oder Schauspielcoaching an. Die erworbenen Fähigkeiten werden dann in höheren Klassenstufen durch die Arbeit in AGs weitergeführt.

Das Konzept basiert auf einem unterrichtseigenen Teil, der von eigenen Lehrkräften umgesetzt wird.

Auch die Elternschaft soll eingebunden werden. Der außerunterrichtliche Teil werde von Experten realisiert, wie es heißt. Etwa eine Kooperation mit der Hochschule für Musik Saar, an welcher Schulleiter Patric Busch selbst lehrt, oder mit der theaterpädagogischen Abteilung des Staatstheaters Saarbrücken. „Mit beiden Häusern ist die Schule gerade in intensiven Gesprächen“, so Patric Busch.

Ziel sei es weniger, ein komplexes Broadway-Musical auf die Beine zu stellen, sondern je nach Talenten auf eine Art Musik-Revue hinzuarbeiten, die eine gewisse inhaltliche und dramaturgische Flexibilität impliziert. „Im Blickfeld muss nicht die ausgesprochene Professionalität, sondern die pädagogische Arbeit im Hinblick auf einen Zugewinn von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sein.“ Die MKS setzt sich zum Ziel, im Schuljahr 2022/2023 mit einer kompletten Musical-Kreativ-Klasse zu starten. Bei Interesse können sich musisch-technisch-kreative Kinder bei angemessenen Fähigkeiten ab dem nächsten Schuljahr in der Musical-Kreativ-Klasse ausprobieren.

Weitere Schwerpunktthemen an der MKS: Traditionell wird auch das Thema Umweltschutz im Sinne der Wahrung der Schöpfung groß geschrieben: Jahrgangs-Baumpflanzaktion, Schulgarten, Umwelt-AG und eine vom Förderkreis betriebene Photovoltaikanlage sind einige Beispiele. Mit der Kreisstadt Neunkirchen plant die Schule etliche Aktionen im Bereich des Klimaprojektes Neunkirchen (Klimakonferenz/Rohstoffexpedition).

Berufsorientierung: Ein Netzwerk mit Bundesagentur für Arbeit, Jugendberatungszentrum Kompass des Landkreises Neunkirchen und der Initiative „Anschluss direkt“ soll weiter ausgebaut werden.

Sprachen: Seit diesem Schuljahr können die Schüler der Klassenstufe sieben und neun Spanisch lernen.

„Schulseelsorge 2.0“: Das Schulseelsorge-Team besteht aus dem katholischen Pfarrer Krastl aus Wiebelskirchen, der evangelischen Pfarrerin Brandt, der Patoralreferention Busch und dem Schulsozialarbeiter Nitschki. Das Team (unterstützt von den Religionsfachschaften) baut gerade ein Netzwerk auf, über das niederschwellig über QR-Code Termine vereinbaren können. Das Team organisiert auch religiöse Aktivitäten in traditionellem, aber auch modernen Setting..