Konzert in Neunkirchen „Jesus Christ“ trifft „Starlight Express“

Mit einem sehr unterhaltsamen Programm begeisterte das Orchester Stadt – Land - Plus (Stadtkapelle Neunkirchen und Musikverein Bubach-Calmesweiler) sein Publikum in der Neunkircher Gebläsehalle. „Gebläsehalle goes Broadway“ so der Titel einer fantastischen musikalischen Reise quer durch die Musicalgeschichte des Broadways. „Bereits im Herbst 2022 hatten wir die ersten Proben für dieses Konzert“, berichtete Anke Eberhard, die Vorsitzende der Stadtkapelle Neunkirchen, vor Konzertbeginn. „Da mussten wir noch doppelt planen, es standen ja auch die Proben für unser Weihnachtskonzert mit an. Aber ich glaube unsere intensive Vorbereitungszeit hat sich gelohnt.“ Eine Einschätzung, die man ganz dick unterstreichen kann. Mit einer eindrucksvollen geschlossenen Harmonie meisterten die Musiker des Orchesters Stadt – Land – Plus die Herausforderungen der teilweise sehr anspruchsvollen Arrangements. Da wechselten heiße Discorhythmen mit gefühlvollen Gänsehausmomenten wie bei mitreißenden Klängen des Musicals „Grease“ in einem Arrangement von John Moss. Eine brillante Interpretation auch aus dem Musical „Hair“ mit balladenhaften Zwischenstücken mit Flöte und Klarinette, gepaart mit den lebhaften Tönen der Blasinstrumente. Und mit dem Titel „Aquarius“ ein gelungenes Finale des beeindruckenden Musicals von Galt MacDermot, das einen Meilenstein der US-amerikanischen Popkultur darstellt. „Cabaret“ von John Kander und das fesselnde Meisterwerk „Jesus Christ Superstar“ mit eingespielten Kirchenglocken waren weitere Höhepunkte des ersten Konzertteils.