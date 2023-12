Musical in Neunkirchen Feuerwehrmann Sam sucht den Piratenschatz Familienmusical bringt Geschichte um den beliebten Kinderbuchhelden auf die Bühne in der Gebläsehalle in Neunkirchen

Neunkirchen · Zwei Vorstellungen werden geboten, wenn Feuerwehrmann Sam auf die Suche nach dem Piratenschatz geht: Am Dienstag, 12. Dezember, um 10 Uhr (für Schulklassen, Kindergärten etc.) und 15 Uhr, präsentiert das Theater auf Tour „Feuerwehrmann Sam Live – Der verlorene Piratenschatz“ in der Gebläsehalle Neunkirchen.

08.12.2023 , 13:43 Uhr

Feuerwehrmann Sam Foto: Marco Boess