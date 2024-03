Musical in Neunkirchen Die Gebläsehalle wird zum Wunderland

37 Kinder und Jugendliche probten seit Anfang des Jahres 2023 in der Landesakademie für die Premiere am 26. April. Unter der Regie von Theaterpädagogin Sibille Sandmayer wurden die Rollen erarbeitet und Szenen geprobt, mit Vocalcoach Jennie Kloos die Lieder einstudiert und mit Künstlerin Kathrin Lambert und Modedesigner Fabian Schmitt an Bühnenbild und Kostümen gearbeitet. Fabelhafte Wesen, skurrile Gestalten, gigantische Pilze, wundersame Wälder, verworren schöne Geschichten, Gesang und Tanz erwarten das Publikum. So erschuf das große Ensemble unter der Produktionsleitung von Anna-Maria Lang und Sarah Tonnellier seine ganz eigene Version der wilden Geschichte um die kleine Alice. In zwei Besetzungen wird das Stück insgesamt viermal auf die Bühne der Gebläsehalle kommen und mit professioneller Livemusik unterstützt.