Multivisionsschau in Neunkirchen : Neuseeland – ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis

Neunkirchen Fotojournalist Heiko Beyer präsentiert Bilder und Geschichten von seiner Tour durch Neuseeland.

Der Fotojournalist Heiko Beyer nahm sich mehr als sechs Monate Zeit und kam schnell zu der Erkenntnis: In Neuseeland scheinen alle Alltagssorgen und Probleme in weiter Ferne, heißt es in der Ankündigung der Neunkircher Kulturgesellschaft. Wer hier unterwegs ist, spürt schnell das süchtig machende Gefühl der Freiheit, eine Freiheit, wie sie nur im Land der Kiwis möglich ist. Er ließ sich Treiben durch die überwältigenden Naturlandschaften, vorbei an eisigen Gletschern und rauchenden Vulkanen. Unvergesslich waren die Nächte im Zelt an einsamen Stränden und die Wanderungen durch üppige Regenwälder, vorbei an romantischen Seen und dramatischen Steilküsten.