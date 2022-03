Multivisionsschau in Neunkirchen : Land der Fjorde: Norwegens Zauber in Multivisionsschau

Impressionen aus Norwegen zeigt Andreas Huber in seiner Multivisionsschau. Foto: Andreas Huber/Photographer: Andreas Huber

Neunkirchen Am Sonntag, 13. März, präsentiert der Reisefotograf Andreas Huber seine Live-Multivisionsshow „Norwegen – Land der Fjorde“ ab 17 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Nur an wenigen Orten finden sich so viele verschiedene spektakuläre Landschaften wie in Norwegen, teilt die Neunkircher Kulturgesellschaft mit.

Die berühmte Fjordlandschaft zählt zu den beliebtesten Reisezielen. Die Reise führt vom Kap Lindesnes bis zum Nordkap mit einem Abstecher nach Spitzbergen in das Reich der Eisbären. Viele touristische Highlights liegen auf dem Weg, wie der Geirangerfjord und die Serpentinenstraße Trollstigen. Die zerklüfteten Berggipfel der Lofoten bilden eine einmalige Naturkulisse.