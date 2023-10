Multivisionsschau in Neunkirchen Norwegen mit den Postschiffen erleben

Der Reisefotograf Andreas Huber präsentiert seine Multivisionsshow „Hurtigruten – Norwegen mit den Postschiffen“ am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Andreas Huber nimmt die Besucher mit auf die Reise nach Norwegen entlang der Hurtigruten-Linien. Der Reisefotograf ist dem Mythos von Hurtigruten nachgegangen und hat viele Informationen und Tipps von der 2500 Seemeilen langen Reise entlang der norwegischen Küste mitgebracht.