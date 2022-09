Kirmes Münchwies : Münchwies feiert Kerb mit Strauß und Fußball

Von der Herz Jesu Kirche zogen die Münchwieser Musikfreunde, die Straußbuwe und die Gottesdienst Besucher auf zum Kirmesplatz. Archivfoto: Jörg Jacobi Foto: Jörg Jacobi

Münchwies Nach zwei Jahren Pause wird am letzten September-Wochenende in Münchwieser wieder Kirmes gefeiert. Wie in der Vergangenheit sind die Sport- und Kulturhalle sowie der Sportplatz mit Sportheim Zentrum des Treibens, teilen die Münchwieser Ortsratsmitglieder als Organisatoren mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Los geht es an diesem Freitag, 23. September, um 18 Uhr in der Sport- und Kulturhalle mit Musik der Band Paragon und danach von DJ Timo. Auch das AH-Fußballspiel der SG Frankenholz/Münchwies gegen den SV Altstadt am Samstag um 18 Uhr gehört zum Kirmesprogramm.

Die Kirmes ist das Kirchweihfest und deshalb beginnt das Programm am Sonntag um 10 Uhr mit einem feierlichen Hochamt und anschließendem Umzug zur Halle, begleitet vom Verein der Musikfreunde. Die Münchwieser Musiker laden danach ab 11.30 zum Frühschoppenkonzert in der Halle ein.

Ab 12 Uhr bietet die Münchwieser Feuerwehr Schnitzel mit Beilagen zum Mittagessen an. Vorbestellungen nehmen die beiden Ortsratsmitglieder Eva Hans, Telefon (01 77) 8 04 38 01 und Klaus Charrois, Tel. (01 52) 33 72 11 65, entgegen.

Um 14.15 Uhr und um 16 Uhr bestreiten die beiden aktiven Fußballmannschaften der DJK ihre Kerwespiele gegen den SV Kirkel.

Um 18 Uhr wird die Straußjugend am Sportplatz den Kerwe-Strauß ausrufen und dabei musikalisch begleitet von Alleinunterhalter Stefan Walzer.