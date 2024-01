50 Jahre Chor Da Capo Ein Ständchen zum runden Geburtstag

50 Jahre alt, dennoch jung geblieben, immer noch voller Energie und Tatendrang und längst eine feste Größe in der Neunkircher Kulturlandschaft. All dies ist beim Jungen Chor Da Capo in Münchwies nicht wegzuleugnen. Deshalb heißt es jetzt „Auf die nächsten 50 Jahre“. So jedenfalls hat der Chor sein Jubiläumskonzert überschrieben, mit dem er an diesem Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Münchwies seinen 50. Geburtstag feiert.