Lebenshilfe Neunkirchen : Lebenshilfe zieht Corona-Zwischenbilanz

André informierte die Mitglieder über die geplanten Bauvorhaben der Lebenshilfe Neunkirchen. Da die Baukosten nach seinen Worten derzeit in die Höhe schießen, überlege man allerdings, ob man alle Maßnahmen wie geplant durchziehen werde. Bewohner des Wohnverbundes Tom Mutters-Haus könnten bald in den sanierten Altbau einziehen. Was das Kurzzeitwohnen angehe, liefen noch die Verhandlungen mit den Kostenträgern. Die weiteren Planungen sehen vor, in der Talstraße in Neunkirchen einen Ersatzneubau für die Wohnstätte Weierswies mit 22 Plätzen und für die Therapeutische Wohngruppe in der Schlossstraße mit acht Plätzen neu zu errichten. Die neue Wohnstätte des Werkstattzentrums für behinderte Menschen der Lebenshilfe gGmbH (WZB) in Stennweiler, die 18 Menschen mit Beeinträchtigung ein neues Zuhause bietet, wurde nach den Worten des Lebenshilfe-Vorsitzenden früher als geplant fertig und sogar leicht unter dem Kostenbudget realisiert. Baubeginn für das innovative Projekt mit unterschiedlichen Nutzungen, das Lebenshilfe und WZB gemeinsam auf einem 14 500 Quadratmeter großen Grundstück in der Königsbahnstraße in Neunkirchen realisieren möchten, werde wohl 2022/2023 sein, führte André weiter aus. Geplant seien dort unter anderem ein Ersatzneubau für die Tagesförderstätte der Lebenshilfe in Neunkirchen, 32 neue Plätze für den Arbeitsförderbereich des WZB, ein Hofladen und ein Restaurant des Wendelinushofs sowie Räumlichkeiten für die Verwaltung der Lebenshilfe und den Fachdienst Selbstbestimmtes Wohnen des WZB. Über den Bau einer inklusiven Kita sei noch nicht endgültig entschieden. Da liefen derzeit Verhandlungen mit den Kostenträgern. Die Therapeutische Reitanlage solle von Spiesen auf den Wendelinushof nach St. Wendel verlagert werden. Das WZB plane den Bau weiterer Wohnstätten am Beckerwald in Spiesen, im Altseitersweg in Neunkirchen und in Merchweiler. An den beiden Förderschulen der Lebenshilfe Neunkirchen gebe es steigende Schülerzahlen, so André weiter. Dagegen verzeichne man im Bereich interdisziplinäre Frühförderung und bei der Arbeitsstelle für Inklusionspädagogik eine rückläufige Auslastung. Thomas Latz, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Neunkirchen, stellte auf der Mitgliederversammlung die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 vor. Beide Jahre konnte der Verein mit einem positiven Ergebnis abschließen.