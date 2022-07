Buchrezension : „Schwarzrock“: Indianermissionar Joseph Jene

Das Foto ist aus dem Nachlass von Pater Franz Hillig SJ, der 1897 dieselbe Sioux-Reservation besucht hatte, in der später Pater Jene aus Wustweiler gearbeitet hatte. Foto: Jesuiten Zentralarchiv/Nachlass Franz Hillig

Spiesen Im Juli besucht der Papst Kanada, um sich für die entwürdigende Behandlung und den Tod indigener Kinder in katholischen Internatsschulen zu entschuldigen. Der Herz-Jesu-Missionar Joseph Jene aus Wustweiler hat auch viele Jahre in den USA in solchen Schulen gearbeitet. Joseph Friedrich aus Spiesen hat über ihn ein Buch veröffentlicht.