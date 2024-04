Jazz in Illingen Michael Wollny zu Gast in der Jazz Lounge

2015 war Michael Wollny der Artist in Residence der Illinger Jazz Lounge. Mittlerweile gilt er international als Jazz-Star und kommt am Freitag, 19. April, 19.30 Uhr, mit handverlesenem Trio auf einer kleinen exklusiven Tour zurück in die Illipse, um mit 20 Jahre Illinger Jazz Lounge zu feiern.