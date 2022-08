So trauert das Saarland um Michael Marx : „Ein virtuoser Musiker hat plötzlich die Welt verlassen“ (mit Bildergalerie)

So trauert das Saarland um Michael Marx

Neunkirchen Der plötzliche und unerwartete Tod des saarländischen Musikers Michael Marx hat die saarländische Kulturszene geschockt. Der Gitarrist, Sänger und Komponist aus Neunkirchen-Hangard, der am Montag im Alter von 66 Jahren verstarb (wir berichteten), hat im Saarland eine große Fangemeinde. Eine Auswahl der Reaktionen, darunter von Saar-Kultusministerin Christine Streichert-Clivot, und Äußerungen aus sozialen Netzwerken.

Jörg Aumann, Oberbürgermeister der Stadt Neukirchen: „Michael Marx war nicht nur ein herausragender Gitarrenvirtuose, sondern auch ein klasse Unterhalter, ein einfühlsamer Musikpädagoge, ein genialer Komponist – einfach ein toller Mensch. Wenn immer es mir möglich war, habe ich seine Auftritte besucht und dabei vor allem immer wieder erleben dürfen, wie seine stets positive Ausstrahlung auf das Publikum übergesprungen ist. Von seinen Konzerten ging man immer glücklich und zufrieden nach Hause. Letzten Donnerstag noch hat er im Rahmen des City-Musiksommers am Hammergraben gemeinsam mit Helmut Eisel das Publikum in seinen Bann gezogen. Die Kulturszene in Neunkirchen verliert mit ihm eine ihrer tragenden Säulen – und ich und viele andere einen lieben Freund. Meine Gedanken sind bei seiner lieben Frau Martina, seinen Kindern und Enkelkindern und seiner ganzen Familie, die ihm immer sehr wichtig war.“