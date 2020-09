Darts-Sport : Weltklasse-Darts von Michael Kiebel

Michael Kiebel hat in der Oberwürzbachhalle das zweite Turnier des Saar-Pfalz-Dart-Cups gewonnen. Foto: Heiko Lehmann

Neunkirchen/Oberwürzbach Der Neunkircher gewinnt das zweite Turnier des Saar-Pfalz-Dart-Cups in Oberwürzbach in überragender Manier.

Michael Kiebel aus Neunkirchen hat am vergangenen Samstag das zweite Turnier des Saar-Pfalz-Dart-Cups gewonnen. In der Sporthalle in Oberwürzbach setzte sich der 56-Jährige souverän in allen Spielen durch und schlug im Finale Steven Noster aus Merzig. Dabei beendete Kiebel den ersten Satz mit nur 13 Pfeilen und den zweiten Satz mit 15 Pfeilen – Weltklasse-Niveau in Oberwürzbach.

„Es ist richtig gut gelaufen und es hat auch viel Spaß gemacht. Wir mussten ja fast ein halbes Jahr warten, bis wir wegen Corona wieder Darts spielen durften. Es scheint so, als habe zur Zeit wieder jeder Lust zu spielen“, sagte der Neunkircher nach dem Finale. Vor elf Jahren spielte Kiebel auf Profiturnieren noch gegen die besten Darts-Spieler der Welt. Heute lässt er es etwas ruhiger angehen, zählt aber bei den Turnieren im Saarland immer noch zu den Besten. 89 Spieler gingen beim 2. Turnier des Saar-Pfalz-Dart-Cups in vier Disziplinen an den Start. Dabei gab es im Doppel eine große Überraschung. Der zwölfjährige Willi Keller aus Wemmetsweiler (Bericht folgt) und sein 14-jähriger Doppelpartner Damien Noster aus Merzig düpierten die gesamte Darts-Elite und gewannen unter großem Applaus das Doppelturnier vor Steven Noster (Merzig) und Sandro Vanoli (Püttlingen). Dritter wurden Jens Kniest (Neunkirchen) und Michael Kiebel.

Im Offenen Einzel schaffte es der junge Damien Noster nach Gewinner Michael Kiebel und seinem Papa Steven Noster auf Platz drei. Die Mixed-Konkurrenz gewannen Tanja Wilhelm und Steven Noster (Merzig) vor Tamara Flück und Steven Flück (Neunkirchen) sowie Shirin und Matthias Wissig (St. Ingbert). Bei den Jugendlichen setzte sich Dennis Jung aus Steinbach vor Damien Noster und Willi Keller durch.