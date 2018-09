Positives Fazit bei Besuchern und Ausstellern

Schätzungsweise 15 000 Menschen nutzten von Freitag bis Sonntag die Gelegenheit für einen Messebummel und hatten dabei mitunter Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden. „Die Parkplätze rund ums Messegelände waren durchweg belegt“, sagt Leibengut, der Gäste aus dem gesamten Saarland und der Pfalz begrüßen konnte.

„Was uns besonders freut,“ setzt er hinterher, „ist das positive Feedback der Standbetreiber, die von überwiegend sehr interessiertem Publikum berichten.“ Und das fand in diesem Jahr neben altbekannten Firmen auch etliches Neues auf der Messe. So etwa einen kleinen Betrieb aus Birkenfeld, der mit „gesundem, zuckerfreiem Naschwerk“ auf große Resonanz stieß. Darüber freute man sich auch bei der Neunkircher Braumanufaktur Bach, an deren Stand besondere Biere gereicht wurden. „Man muss wirklich sagen, dass das Fazit bei Besuchern und Ausstellern rundum positiv ausfällt. Und über die gesamten drei Tage gab es keinerlei Zwischenfälle“, betont Leibenguth, der bereits eine nächste Messe in zwei Jahren ankündigen kann. „Dieser Rhythmus hat sich bewährt, den werden wir auch beibehalten“, sagt der Hauptamtsleiter.