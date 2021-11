Freude in Merchweiler : Finanzspritze für die neue Grundschule Merchweiler

Freude über Zuschuss für die Grundschule Merchweiler. Foto: Maria Boewen-Dörr

Merchweiler Wer fleißige Handwerker sehen will, muss nach Mercheiler gehen. Dort wird beharrlich und eifrig an der neuen Grundschule gebaut. Ministerin für Bildung und Kultur, Christine Streichert-Clivot, honorierte den Neubau mit einem weiteren Zuschuss in Höhe von 101 229,77 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Boewen-Dörr

Die Finanzspritze ermöglichte das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Ziel dieses Investitionsprogramms ist es, den Ganztagsausbau zu beschleunigen und so den Weg zu einem bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zu ebnen.

Die Ministerin stellte heraus, dass sie Entscheidung für diesen Neubau begrüße, insbesondere auch weil seitens der saarländischen Landesregierung seit vielen Jahren kein Neubau mehr in Angriff genommen wurde. Das bestehende und noch in Betrieb befindliche Schulgebäude ist durch den Untertagebergbau dermaßen geschädigt, dass ein Neubau erforderlich war.

Bürgermeister Patrick Weydmann informierte über die Historie der Schule und verwies auf einen Beitrag des Saarländischen Rundfunks in den 60ern, in dem diese Schule „als schönste Schule linksseitig des Rheins“ bezeichnet wurde. Er teilte mit, dass nach derzeitigem Planungsstand der Neubau im September 2022 bezogen werden könne. Die Ministerin ließ es sich nicht nehmen, den Rohbau zu besichtigen und wurde dabei detailliert über den Baufortschritt von dem stellvertretenden Bauamtsleiter Dietrich Maltz, der für das Objekt zuständig ist, unterrichtet.