Schöne Schulwoche Manege frei für Merchweiler Grundschüler

In dieser echten Zirkusumgebung wurden während der kompletten Woche mit 180 Kindern in verschiedenen Gruppen verschiedene Disziplinen, wie Akrobatik, Seiltanz, Trapez, Clownerie, Hula-Hoop und Weinglasbalance einstudiert. Jede Gruppe hatte einen eigenen Trainer. Manche Trainingseinheiten fanden auch in der Schulturnhalle statt. Das Ergebnis der Proben präsentierten die Schüler jetzt bei drei verschiedenen Vorstellungen den Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten.