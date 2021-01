Brand in Merchweiler : 38-Jährige kommt nach Feuer in Klinik

Merchweiler In der Merchweiler Hohlstraße löschte die Wehr am Freitagabend einen Zimmerbrand.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Merchweiler Hohlstraße endete am späten Freitagabend halbwegs glimpflich, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Demnach kam es aus noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer des Hauses zu einem Feuer um kurz nach 22 Uhr. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, die Feuerwehr hatte die Flammen unter Einsatz der Drehleiter zügig unter Kontrolle. Fünf Menschen befanden sich nach Auskunft der Polizeiinspektion Neunkirchen im Haus. Eine 38-Jährige musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Die Schadenshöhe am Gebäude steht noch nicht fest.