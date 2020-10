Wieder Feuer im Merchweiler Gemeindebezirk : Brandserie in Wemmetsweiler nimmt kein Ende

Seit mehreren Wochen muss die Freiwillige Feuerwehr Merchweiler-Wemmetsweiler wegen einer Brandserie ausrücken. In der vorherigen Woche erwischte es einen Pkw und Altkleidercontainer am Bahnhof. Die Polizei Neunkirchen ermittelt weiterhin. Foto: Tom Peterson

Merchweiler Wieder hat es im Merchweiler Ortsteil Wemmetsweiler gebrannt. Wie die Polizei Neunkirchen mitteilt, meldete am Freitagmorgen, 2. Oktober, gegen 5.30 Uhr ein Anwohner den Beamten den Brand einer Papiertonne in der nahe des Bahnhofes gelegenen Straße „Talhübel“.

Laut der Polizei Neunkirchen entstand durch den Brand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Beamten gehen offenbar auch in diesem Fall von gezielter Brandstifung aus. Eine entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Nur wenige Tage zuvor hatte es in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes ebenfalls gebrannt. Dort standen ebenfalls in den frühen Morgenstunden ein Altkleidercontainer und ein Pkw in Flammen.