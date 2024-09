Als Bomben auf Wemmetsweiler fielen „Meine Spielkameraden konnten nur noch tot geborgen werden“

Am 25. September feierte Herbert Lentes, einer der wenigen Zeitzeugen der Bombardierung auf Wemmetsweiler vor 80 Jahren, seinen 87. Geburtstag. Der Bombenabwurf erfolgte am 29. September 1944, am Michelstag, an dem die Kirchengemeinde St. Michael ihr Patronatsfest feiert. Bei dem Bombenangriff wurden in der damaligen Gemeinde Wemmetsweiler ganze Straßenstriche in Schutt und Asche gelegt.