Enttäuschung für die CDU : Wemmetsweiler hat einen neuen Ortsvorsteher

Wemmetsweiler Marlo Christiaens (SPD) löst Michael Marx (CDU) als Ortsvorsteher ab. Marko Martin (SPD) Stellvertreter.

( Der SPD-Politiker Marlo Christiaens ist neuer Ortsvorsteher von Wemmetsweiler. In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates am Donnerstag setzte sich der 60-Jährige mit 4:3 Stimmen gegen den bisherigen Ortsvorsteher Michael Marx von der CDU durch, der seit 2009 an der Spitze des Ortsrates gestanden hatte. Christiaens war bisher Erster Beigeordneter der Gemeinde Merchweiler. Nach einer Entscheidung des Gemeinderates vom März des vergangenen Jahres besteht der Ortsrat Wemmetsweiler entsprechend der Einwohnerzahl des Gemeindebezirks nur noch aus sieben statt bisher aus 13 Mitgliedern. Bei jeweils drei Mandaten für CDU und SPD war es trotz geheimer Wahl offenkundig, dass das Abstimmungsverhalten von Grünen-Ortsrat Alex Bermann den Ausschlag gegeben hat.