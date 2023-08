Amateurfussball Viel mehr als die Summe seiner Einzelspieler

Der SC Wemmatia Wemmetsweiler hat in der Fußball-Bezirksliga Ill/Theel einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Markus Zewe steht nach vier Saisonspielen mit der makellosen Bilanz von zwölf Punkten und dem Torverhältnis von 20:2 an der Tabellenspitze. Gelingt in dieser Saison womöglich der ganz große Wurf?